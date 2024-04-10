龍年龍月龍日龍時 今年出現3次

#龍年龍月龍日龍時#話題衝上熱搜，引發成中國網民熱話。今天是今年首個「龍年龍月龍日龍時」，但原來2024甲辰龍年會出現3次「龍年龍月龍日龍時」。

在中國傳統文化中，干支和生肖紀法不僅用於標記時間，也與人們的日常生活和節日慶典緊密相連。2024年，一個特別的天文曆法現象引起了廣泛關注「龍年龍月龍日龍時」的到來。

這現象的形成，源自於中國古代的干支紀年法。十天干與十二地支結合，形成了60個不同的干支組合，用來記錄年、月、日的序號。2024年，我們迎來了甲辰年，甲辰是干支組合之一，其中「辰」對應著十二生肖中的龍，因此今年被稱為龍年。

根據干支紀法，今年將會出現三次「龍年龍月龍日龍時」的巧合。具體來說，這三個時間點分別是4月10日、4月22日和5月4日的早上7點至9點。在這些時刻，年、月、日、時的干支都與「辰」相對應，即辰年、辰月、辰日、辰時。這樣的巧合在歷史上極為罕見，網民認為具有特別的吉祥意義，將留言區當許願板。

▼ 點擊圖片放大

公曆2024年比農曆甲辰年長12天

除了「龍年龍月龍日龍時」的討論，今年還有其他一些有趣的曆法知識點。例如，2024年是公曆的閏年，全年有366天，而農曆的甲辰年則是平年，只有354天。這種差異源自於公曆和農曆的製定依據不同。公曆又稱陽曆，基於地球繞太陽公轉的周期，每四年會設定一個閏年以彌補時間的誤差。而農曆是一種陰陽合曆，它結合了月相的變化和太陽年的運動週期，透過設定閏月來調整月份與太陽年的關係。

未來五年都沒有年三十

另一個有趣的現象是，從2025年開始，連續五年的除夕都將是臘月二十九，沒有年三十。這是因為農曆中的月是基於朔望月，也就是月亮從新月到滿月再到新月的周期。由於朔望月的平均長度約為29.53天，農曆中的月份會交替為29天和30天，導致某些年份的臘月只有29天。

2024年與1996年的公曆重合

此外，有細心的網民發現，2024年的公曆日曆與1996年的日曆重合，即元旦1月1日都是星期一，每一天的公曆日期都相同。這種現象是由於地球繞太陽公轉周期的數學法則所決定的。每隔19或20年，兩個可以被4整除的年份之間，如果沒有其他可被4整除的年份，它們的公曆日曆就會一致。

▼ 點擊圖片放大

★★電子書系列★★

hket訂戶可無限暢閱 電子書書架 所有書籍

還沒成為hket訂戶？現有訂閱優惠及活動，請<按此>